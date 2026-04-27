27 апреля 2026 в 20:28

Забудьте о пустоцвете: перцы любят тесноту — схема посадки в теплице

Многие дачники привыкли высаживать перец с большими интервалами. Однако опыт показывает, что сладкий перчик обожает тесноту, и правильно организованная загущенная посадка способна творить чудеса с урожаем.

Дело в том, что когда кусты растут «плечом к плечу», они не тратят силы на активное ветвление и наращивание лишней зеленой массы, а концентрируют ресурсы на формировании и созревании плодов.

Еще один важный плюс — улучшение опыления: в условиях теплицы, где влажность часто бывает высокой, близко посаженные растения помогают друг другу перекрестно опыляться, что напрямую влияет на количество завязей.

Конечно, есть и нюанс — в загущенных посадках быстрее распространяются грибные болезни, поэтому профилактические обработки биопрепаратами становятся обязательным пунктом ухода.

Что касается схемы посадки, то оптимальным вариантом считается посадка по два растения в одну лунку. Лунки выкапывают на расстоянии 50–70 см друг от друга, а сами растения в лунке размещают на дистанции 5–10 см. Расстояние между рядами при этом должно составлять не менее 30 см, а при посадке высокорослых сортов его лучше увеличить до 50–70 см.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
