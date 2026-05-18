18 мая 2026 в 20:09

Даже в тени забора и стены цветут кружевными шапками: 3 многолетника, которые растут сами по себе годами

Фото: D-NEWS.ru
Есть цветы, которые приходится постоянно делить, пересаживать и спасать после зимы. А есть настоящие «садовые долгожители» — посадил один раз, и они десятилетиями растут даже там, где солнце бывает всего пару часов в день. Именно такие многолетники лучше всего подходят для тенистых участков возле заборов, северных стен и под деревьями.

Первый фаворит — роджерсия. Это один из самых роскошных теневых многолетников для российского климата. Огромные резные листья выглядят почти как у экзотических растений, а летом над кустами поднимаются воздушные кремовые или розовые метелки. Роджерсия спокойно выдерживает морозы до −35 градусов и может расти на одном месте 15–20 лет. Очень красивы сорта «Шоколад Вингс», «Суперба» и «Бронз Пикок».

Еще одна находка — волжанка (арункус). Многие принимают ее за гигантскую астильбу, только намного выносливее. Огромные кружевные метелки цветут в июне-июле, а сам куст остается декоративным до осени. Волжанка отлично чувствует себя в тени, любит влажную почву и спокойно живет на одном месте больше 20 лет. Среди самых красивых сортов — «Кнейфи», «Мисти Лейс» и компактный «Нобл Спирит».

Третий почти неубиваемый многолетник — бузульник зубчатый. Его огромные листья создают ощущение тропического сада, а в середине лета куст покрывается россыпью ярко-желтых ромашковых цветов. Бузульник не боится морозов до −35 градусов и спокойно растет в тени много лет без пересадки. Особенно эффектно смотрятся сорта «Отелло», «Дездемона» и «Брит Мари Кроуфорд» с темной листвой.

Ранее мы рассказывали о цветах, которые в жару не мельчают, в дождь — не сгнивают. Растение, которое не берет ни солнцепек, ни ливни.

Проверено редакцией
Редко бываете на участке? Не беда: эти способы помогут саду выжить без полива
Тень на даче больше не проблема: 7 растений, которые превращают мрачный угол в роскошный сад. А одна из красавиц живет до 40 лет
Махровые метелки цветут все лето: 3 интересных пышных многолетника для сада
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Розы в саду: лучшие соседи, защита от нематод и идеи клумб с петуниями
Ольга Шмырева
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
