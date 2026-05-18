Даже в тени забора и стены цветут кружевными шапками: 3 многолетника, которые растут сами по себе годами

Есть цветы, которые приходится постоянно делить, пересаживать и спасать после зимы. А есть настоящие «садовые долгожители» — посадил один раз, и они десятилетиями растут даже там, где солнце бывает всего пару часов в день. Именно такие многолетники лучше всего подходят для тенистых участков возле заборов, северных стен и под деревьями.

Первый фаворит — роджерсия. Это один из самых роскошных теневых многолетников для российского климата. Огромные резные листья выглядят почти как у экзотических растений, а летом над кустами поднимаются воздушные кремовые или розовые метелки. Роджерсия спокойно выдерживает морозы до −35 градусов и может расти на одном месте 15–20 лет. Очень красивы сорта «Шоколад Вингс», «Суперба» и «Бронз Пикок».

Еще одна находка — волжанка (арункус). Многие принимают ее за гигантскую астильбу, только намного выносливее. Огромные кружевные метелки цветут в июне-июле, а сам куст остается декоративным до осени. Волжанка отлично чувствует себя в тени, любит влажную почву и спокойно живет на одном месте больше 20 лет. Среди самых красивых сортов — «Кнейфи», «Мисти Лейс» и компактный «Нобл Спирит».

Третий почти неубиваемый многолетник — бузульник зубчатый. Его огромные листья создают ощущение тропического сада, а в середине лета куст покрывается россыпью ярко-желтых ромашковых цветов. Бузульник не боится морозов до −35 градусов и спокойно растет в тени много лет без пересадки. Особенно эффектно смотрятся сорта «Отелло», «Дездемона» и «Брит Мари Кроуфорд» с темной листвой.

