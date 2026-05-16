Махровые метёлки цветут всё лето: 3 интересных пышных многолетника для сада

Есть многолетники, которые выглядят настолько эффектно, что сразу становятся главными звёздами клумбы. Особенно красиво в саду смотрятся растения с пушистыми метёлками и крупными воздушными соцветиями — они делают участок более «дорогим» и объёмным, словно из садового журнала. А главное — многие из них цветут почти всё лето и не требуют сложного ухода.

Одними из самых эффектных считаются астильбы. Их пышные метёлки бывают белыми, розовыми, малиновыми и даже насыщенно-бордовыми. Астильба прекрасно чувствует себя в полутени, любит влажную почву и быстро разрастается в роскошные куртины. Особенно красиво смотрятся сорта с длинными пушистыми соцветиями — они буквально парят над клумбой.

Не менее впечатляюще выглядит лабазник, который ещё называют таволгой. У него крупные воздушные кремовые или розоватые метёлки с лёгким медовым ароматом. Растение отлично подходит для природных садов и участков возле воды. Цветёт долго, выглядит очень объёмно и при этом почти не требует внимания.

Третьим фаворитом многие садоводы называют волжанку. Это настоящий гигант среди декоративных многолетников. Огромные пушистые соцветия напоминают белые облака и отлично смотрятся даже в одиночных посадках. Волжанка спокойно переносит тень, зимует без укрытия и с каждым годом становится только пышнее.

Такие многолетники хороши ещё и тем, что красиво выглядят не только в период цветения. Их резная листва украшает участок весь сезон, а сами растения помогают создать ощущение ухоженного и «взрослого» сада без бесконечных пересадок и сложного ухода.