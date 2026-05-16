Взрыв прогремел на автозаправке в российском городе

Взрыв прогремел на автозаправке в Пятигорске днем в субботу, 16 мая, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Происшествие случилось на улице Ермолова, подробности пока неизвестны.

Ранее в центре столицы Украины Киеве произошел взрыв автомобиля. Движение транспорта возле Бессарабской площади частично перекрыли. На месте работали полиция и экстренные службы.

До этого стало известно, что взрыв на детской площадке у дома № 55 на улице Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге произошел из-за детской шалости с петардой. Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт рассказал, что никто не пострадал.

Кроме того, на западе Рима произошел мощный взрыв, в результате которого были повреждены три здания и эвакуированы 70 человек. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Двое пострадавших были извлечены из-под завалов и госпитализированы в тяжелом состоянии.