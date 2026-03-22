22 марта 2026 в 17:33

Взрыв в европейском городе превратил три здания в руины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На западе Рима произошел мощный взрыв, в результате которого были повреждены три здания и эвакуированы 70 человек, сообщает столичная газета Messaggero. По данным издания, причиной могла стать утечка газа.

Двое пострадавших извлечены из-под завалов и госпитализированы в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски возможных пострадавших.

Ранее неизвестный предмет взорвался рядом с «АТБ-Маркет» на улице Летной в украинском Чернигове. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Кроме того, два малоэтажных здания обрушились в районе Фатих в Стамбуле. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Возможной причиной обрушения называют взрыв бытового газа.

Между тем в Хабаровске пол деформировался и обрушился под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл». По словам очевидцев, все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным. Работники ТЦ оперативно огородили опасную территорию.

В США назвали еще одного человека, подтолкнувшего Трампа к войне с Ираном
«Очень популярно»: политолог о призыве демократов к смене режима в США
«Кстати, я предупредил»: Залужный приложил руку к вторжению США в Венесуэлу
«Другая Камила»: Роднина оценила возвращение Валиевой на лед
Ребенок не пережил сильнейший удар током во время прогулки по крыше
Тело человека нашли после пожара в аварийном доме
Одна страна начала подготовку к вооруженному конфликту с США
«Продолжается по сей день»: Захарова о героизации нацистов на Западе
Не томат, а ударная бригада — его не сломать ни ветром, ни дождем: стоит себе и штампует урожай пачками
Раскрыты масштабы ущерба жизненно важной для Ирана инфраструктуре
Велогонщица рухнула с трехметровой высоты во время женского заезда
Иран пригрозил аналогичными ударами в случае атак на электростанции
Тегеран назвал условие полной блокады Ормузского пролива
«Реальность, которую Запад скрывал»: в Германии сделали признание о России
Российский генерал оценил долю дезертиров в украинской армии
Украинские БПЛА долетели до Ленобласти
Двое жителей Рыльска попали под прицельный удар ВСУ
Назначен новый начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

