Проукраинских активистов залили перцовыми баллонами в Италии В Риме участники антифашистского марша подрались из-за украинских флагов

В Риме во время антифашистского марша 25 апреля произошли столкновения из-за украинских флагов, передает la Repubblica. Представители леворадикальной организации Cambiare Rotta напали на активистов с палестинскими и украинскими символами, сопровождавших шествие.

Нападавшие, считающие киевские власти нацистскими, срывали украинские флаги и требовали «убрать фашистов с марша». Против сторонников Украины также применили перцовый баллончик.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.