Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 17:57

«Европа страдает»: депутат сделал печальный прогноз для Украины на 2026 год

Депутат Чепа: большинство стран ЕС прекратят помощь Украине к концу 2026 года

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Большинство стран Евросоюза прекратят оказывать помощь Украине к концу 2026 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, приостановка финансирования Киева со стороны западных партнеров неизбежна на фоне экономического кризиса.

Евросоюз не вернется в свое прежнее состояние. Сегодня, когда существует кризис в мире и Европа страдает с каждым днем все больше, то, я думаю, ее отношение к ситуации будет другим. Я допускаю, что индивидуально какие-то страны продолжат в определенной мере помогать Украине. Но массово европейские государства отойдут от поддержки Киеву до конца этого года, — заявил Чепа.

Депутат отметил, что отношение Европы к украинскому вопросу меняется не в сторону Киева. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо поддержки западных союзников остается рассчитывать на роль обвиняемого в военных преступлениях.

Мнение европейцев по украинскому вопросу меняется. Все ждут скорейшего завершения конфликта, потому что это влияет на всю ситуацию в мире. Поэтому Зеленский напрасно рассчитывает на суперактивную поддержку европейских партнеров. И если будет какой-то военный трибунал, то только по самому Зеленскому, — заключил Чепа.

Ранее посольство России в Гааге назвало лицемерием награждение Зеленского премией «Четыре свободы». Дипломаты напомнили, что этот знак отличия вручается в том числе за защиту свободы слова и вероисповедания, которые на Украине совсем не соблюдаются.

Александрина Гуловская
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
