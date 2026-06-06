Участники со всего мира собрались на Петербургском международном экономическом форуме, обратил внимание депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях ПМЭФ. По его словам, это доказывает, что идея изоляции России провалилась, передает корреспондент NEWS.ru.

Политическая и дипломатическая изоляция России — это провал. Вы видите, что весь мир собрался здесь, в Санкт-Петербурге, — сказал Картайзер.

Ранее Картайзер заявил, что последствия антироссийских санкций ощущались более остро в странах Евросоюза, чем в самой России. По словам политика, введенные ограничения обернулись для Европы потерей рынков сбыта и увеличением расходов как для бизнеса, так и для рядовых потребителей.

До этого Картайзер заявил, что возобновление диалога с Россией — необходимое условие для решения текущих проблем Евросоюза. Он указал, что, хотя многие политики осознают важность такого шага, они не решаются публично его поддержать из‑за оказываемого на них значительного давления.