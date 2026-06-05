«Мы страдаем»: в Европарламенте признали, что санкции загнали ЕС в ловушку Депутат Европарламента Картайзер: Европа страдает от санкций больше России

Последствия антироссийских санкций ощущаются более остро в странах Евросоюза, чем в самой России, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По словам политика, введенные ограничения обернулись для Европы потерей рынков сбыта и увеличением расходов как для бизнеса, так и для рядовых потребителей.

Мы страдаем от этого гораздо больше, чем Россия, — сказал собеседник.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что США с помощью новых санкций хотели сделать Россию более сговорчивой на переговорах по урегулированию украинского кризиса. По его словам, надо понимать, что это только законопроект, который может быть заблокирован тем же американским президентов Дональдом Трампом.

До этого нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России. Его поддержали 226 членов палаты представителей, 195 человек выступили против.