07 мая 2026 в 15:23

Евродепутат призвал ЕС срочно возобновить диалог с Россией

Евродепутат Картайзер: все проблемы ЕС требуют срочного диалога с Россией

Фернан Картайзер Фернан Картайзер Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Все современные проблемы Евросоюза требуют срочного возобновления диалога с Россией, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с ТАСС. По его словам, многие политики понимают это, но испытывают слишком сильное давление, чтобы высказываться открыто.

Парламентарий убежден, что ЕС не сможет долго сохранять свой текущий курс. Он подчеркнул, что в пользу возобновления ответственных политических и дипломатических контактов с Россией говорит все.

Сложная геополитическая ситуация, европейские опасения в сфере безопасности, продолжающийся конфликт на Украине, экономические и энергетические проблемы, ухудшение отношений с важными партнерами Европы и так далее, — перечислил Картайзер.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что возобновление контактов между Россией и Японией возможно только при отказе Токио от враждебного курса. Также с российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния отношений, которые, как было заявлено, стараниями Японии оказались отброшены на десятилетия назад.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
