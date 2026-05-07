Все современные проблемы Евросоюза требуют срочного возобновления диалога с Россией, заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с ТАСС. По его словам, многие политики понимают это, но испытывают слишком сильное давление, чтобы высказываться открыто.

Парламентарий убежден, что ЕС не сможет долго сохранять свой текущий курс. Он подчеркнул, что в пользу возобновления ответственных политических и дипломатических контактов с Россией говорит все.

Сложная геополитическая ситуация, европейские опасения в сфере безопасности, продолжающийся конфликт на Украине, экономические и энергетические проблемы, ухудшение отношений с важными партнерами Европы и так далее, — перечислил Картайзер.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что возобновление контактов между Россией и Японией возможно только при отказе Токио от враждебного курса. Также с российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния отношений, которые, как было заявлено, стараниями Японии оказались отброшены на десятилетия назад.