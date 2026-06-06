Опекун и семь его знакомых насиловали 16-летнюю девочку

Опекун и семь его знакомых насиловали 16-летнюю девочку В Нигерии задержали опекуна, который насиловал 16-летнюю девочку

16-летняя девочка из Нигерии обратилась в полицию с заявлением о насилии со стороны опекуна и семи его знакомых, сообщает Chronicle.ng. По словам пострадавшей, мужчина с друзьями делал это каждую ночь.

О ситуации стало известно после того, как на признаки насилия обратил внимание местный католический священник, который помог девочке покинуть дом. Во время визита в больницу выяснилось, что подросток находится на втором месяце беременности.

Позднее девочка самостоятельно обратилась в полицию. В отношении опекуна возбуждено уголовное дело, двое мужчин задержаны, остальных разыскивают.

Ранее в Тюмени арестовали мужчину, который пытался похитить с улицы пятилетнюю девочку. На помощь ребенку подоспела местная жительница, которая оказалась на месте происшествия случайно.

До этого в Нижегородской области задержали местного жителя, который обманом заманил 11-летнюю соседку в подъезд и пытался изнасиловать. Выяснилось, что ранее мужчина находился на принудительном лечении в психиатрической больнице.