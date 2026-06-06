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06 июня 2026 в 16:09

На ЗАЭС рассказали о ситуации с энергоснабжением станции

На ЗАЭС восстановили энергоснабжение после отключения

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Энергоснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено, системы станции вернулись к штатной схеме работы, сообщается в официальном канале ЗАЭС на платформе МАКС. Специалистам удалось отремонтировать линию электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, которая питает собственные нужды объекта.

Специалисты восстановили работоспособность линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивающей собственные нужды станции. После восстановления внешнего электроснабжения питание систем станции переведено на штатную схему, — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ проигнорировало нарушения Киевом обязательств о прекращении огня в районе Запорожской АЭС. До этого Украина предоставила письменные гарантии полного соблюдения режима тишины, но они оказались невыполненными.

Кроме того, директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что атака украинского дрона на шестой энергоблок могла обернуться безвозвратной утратой всего блока. Мощности взрывчатки хватило бы для пробития полуметровой стены машинного зала, подчеркнул он.

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энергоснабжение
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