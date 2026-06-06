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06 июня 2026 в 12:32

МАГАТЭ жестко раскритиковали из-за ситуации с Запорожской АЭС

Ульянов: МАГАТЭ закрывает глаза на нарушения гарантий о прекращении огня у ЗАЭС

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Международное агентство по атомной энергии закрыло глаза на нарушения Украиной гарантий о прекращении огня в районе Запорожской АЭС, заявил в соцсети X постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, украинская сторона ранее предоставила письменные гарантии полного соблюдения режима прекращения огня, однако они оказались ненадежными.

Украинская сторона предоставила письменные гарантии того, что прекращение огня будет полностью соблюдено. <...> Эти гарантии оказались ненадежными. Пятеро российских саперов были тяжело ранены в результате атаки украинского дрона. Реакция МАГАТЭ выглядит довольно странной. Де-факто агентство закрыло глаза на нарушение гарантий, полученных от украинской стороны, — написал Ульянов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители МАГАТЭ «ослепли и оглохли», так как не отреагировали на атаки по Запорожской АЭС. По ее словам, от агентства требуются конкретные шаги, чтобы не допустить расползания ядерных угроз.

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