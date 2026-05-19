Захарова назвала руководителей МАГАТЭ «слепыми и глухими»

19 мая 2026 в 18:43

Захарова раскритиковала МАГАТЭ из-за отсутствия реакции на удары по ЗАЭС

Фото: МИД РФ
Представители МАГАТЭ «ослепли и оглохли», так как не отреагировали на атаки по Запорожской АЭС 16 мая, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, от агентства требуются конкретные шаги, чтобы не допустить расползания ядерных угроз.

Разделяя по существу эти оценки, вынуждены констатировать, что со стороны агентства не последовало аналогичной реакции в связи с падением украинского дрона-камикадзе со взрывчаткой возле первого энергоблока Запорожской АЭС 16 мая, — высказалась Захарова.

Ранее на Запорожской АЭС сообщили, что украинские войска попытались ударить дроном по подстанции «Радуга». Угрозу вовремя ликвидировали: беспилотник сбили средства ПВО прямо на подходе к объекту, поэтому взрыва на земле не произошло.

Кроме того, Захарова заявила, что обещания новых ударов с воздуха в адрес Тегерана для «завершения начатого» выглядят отвратительно. Москва решительно против противоправных шагов тех, кто нацелился на АЭС в ОАЭ и сознательно подливает масла в огонь конфликта, подчеркнула она.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
