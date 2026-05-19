Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 19:20

СОГАЗ выплатит компенсации пострадавшим при взрыве в Пятигорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Страховая компания «СОГАЗ» готова выплатить компенсации пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции в Пятигорске, сообщили в пресс-службе организации. Ответственность владельца опасного объекта застрахована по федеральному закону № 225-ФЗ. Выплаты начнутся после признания инцидента страховым случаем и сбора нужных документов.

Гражданская ответственность владельца опасного объекта в Пятигорске, где 16 мая 2026 года произошел взрыв, застрахована в АО «СОГАЗ». <...> СОГАЗ передает пострадавшим в результате инцидента пожелания скорейшего выздоровления. Компания готова выполнить свои обязательства по договору страхования после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов, — сказали представители компании.

Ранее мощный взрыв произошел на автомобильной заправочной станции в Пятигорске в дневное время в субботу, 16 мая. ЧП произошло на улице Ермолова.

Позже Следственное управление СК по Ставропольскому краю сообщило, что к взрыву на АЗС в Пятигорске привели разрыв рукава и эксплуатация газовых устройств, не соответствовавших нормам безопасности. В ведомстве уточнили, что жертвами инцидента стали шесть человек, один из пострадавших получил тяжелые повреждения.

Общество
Пятигорск
Согаз
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мурашко ответил на вопрос о распространении лихорадки Эбола в России
«Не кланялся, как мудак»: режиссер Золотовицкий рассказал о совете отца
В ООН заявили, что получили письмо от Лаврова про инсценировку в Буче
Стали известны итоги премии ЦИПР Диджитал-2026
Первый снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в октябре
В России запустили платформу «Росвексель» для покупки золотых слитков
Загадочный объект у Земли, опасные фуры под Вологдой: что будет дальше
Рябков раскрыл, как Россия остудит «горячие головы» в НАТО
Торжественная встреча, приветствие детей: яркие кадры визита Путина в Китай
Родригез заявил о желании устроить «голую вечеринку» на свадьбе с Кабак
«Не отмыться»: Небензя назвал один из самых грязных грехов Киева
Взрыв прогремел на стройке в Петербурге
«У нас зарплата 35 тысяч»: Яковлева о скандале в Театре Сатиры
Британия приняла сенсационное решение ради дизеля из российской нефти
В Ленобласти утонула девочка
Мама подписала контракт: на Пхукете треш-стримеры унижали подростка из РФ
«Ему 92»: Банщикова раскрыла, с кем отметила свое новое звание
Догилева вступилась за Меньшикова после критики «Гамлета» с Юрой Борисовым
НАТО планирует помочь судам в проходе через Ормуз
Соискателям назвали вакансии, которых лучше избегать
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.