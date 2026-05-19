СОГАЗ выплатит компенсации пострадавшим при взрыве в Пятигорске

Гражданская ответственность владельца опасного объекта в Пятигорске, где 16 мая 2026 года произошел взрыв, застрахована в АО «СОГАЗ». <...> СОГАЗ передает пострадавшим в результате инцидента пожелания скорейшего выздоровления. Компания готова выполнить свои обязательства по договору страхования после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов, — сказали представители компании.

Ранее мощный взрыв произошел на автомобильной заправочной станции в Пятигорске в дневное время в субботу, 16 мая. ЧП произошло на улице Ермолова.

Позже Следственное управление СК по Ставропольскому краю сообщило, что к взрыву на АЗС в Пятигорске привели разрыв рукава и эксплуатация газовых устройств, не соответствовавших нормам безопасности. В ведомстве уточнили, что жертвами инцидента стали шесть человек, один из пострадавших получил тяжелые повреждения.