Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве на пятигорской АЭС умер, сообщил ТАСС со ссылкой на городскую больницу. Он получил обширные ожоги.

Один из пострадавших при взрыве на АЗС скончался. У него было 96% ожогов, — рассказали в больнице.

По информации «Коммерсанта», погибший — 56-летний водитель-экспедитор, он выполнял газоразгрузочные работы. Во время взрыва травмы также получили оператор заправки и еще один сотрудник объекта.

Ранее СУ СК Ставрополья сообщило, что причинами взрыва на АЗС в Пятигорске стали разгерметизация рукава и использование газового оборудования, которое не отвечало требованиям безопасности. По данным ведомства, всего пострадали шесть человек.

До этого следователи задержали директора сети автозаправочных станций, на одной из которых произошел взрыв. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что несколько магазинов и 17 квартир в жилом доме получили повреждения из-за взрывной волны. Кроме того, пожар затронул производственные здания, расположенные неподалеку от АЗС

