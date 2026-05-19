В Днепропетровске произошел взрыв

В Днепропетровске на востоке Украины прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал «Общественное». Подробности происшествия не приводятся.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что часть подразделения беспилотных систем СБУ «Альфа» была уничтожена ударами ФАБ в Шевченковском Днепропетровской области. По информации источников, некоторые из попавших под удар погибли сразу на месте, а часть военнослужащих скончалась позднее из-за того, что им своевременно не оказали помощь.

До этого пресс-служба«Нафтогаза» сообщила объекты инфраструктуры компании получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. В опубликованном сообщении говорится о повреждениях инфраструктурных объектов. Назначение и тип поврежденных объектов при этом не уточняются. Дополнительных деталей компания не привела.