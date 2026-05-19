СВР предупредила о запуске дронов ВСУ с территории Прибалтики

ВСУ планируют запуск беспилотников в сторону России с территории государств Балтии, заявили в Службе внешней разведки России. Киев таким образом рассчитывает сократить время подлета и повысит результативность подобных атак, уточнили в СВР.

Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств, — добавили в ведомстве.

Также в СВР отметили, что командование ВСУ готовит проведение серии новых террористических ударов. Целью могут стать тыловые районы России.

Командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам РФ, — заявили в спецслужбе.

Ранее в СВР заявляли, что Киев продолжает искать новые способы нанесения ущерба России. Так, СБУ готовит проведение кампании, направленной на расшатывание обстановки внутри РФ. Украинская разведка, как отмечается, планирует маскировать свою деятельность под распространение патриотического контента.