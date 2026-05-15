Киев продолжает искать новые способы нанесения ущерба России, заявили в Службе внешней разведки РФ. В последнее время участились попытки украинских спецслужб разными путями дестабилизировать российское общество, следует из публикации на сайте ведомства.

По данным СВР, СБУ планирует организовать кампанию по дестабилизации ситуации в РФ. Свою деятельность украинская разведка намерена маскировать под распространение патриотического контента. Это лишь один из новых методов, к которым прибегает Киев, говорится в сообщении.

По поступающей в СВР информации, в последнее время усилились попытки украинских спецслужб оказывать дестабилизирующее влияние на российское общество. <...> Теперь СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента, — говорится в сообщении.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что если дипломатический путь урегулирования украинского кризиса не сработает, то Россия может перейти к военно-техническим методам. По словам главы СВР, у Москвы есть все основания для подобного развития событий.