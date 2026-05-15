Песков обозначил повестку визита Путина в Китай Песков: весь комплекс отношений РФ и КНР будет на повестке визита Путина в Пекин

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай на повестке будет весь комплекс отношений между государствами, также будет обсуждаться международная повестка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как епредает ТАСС, по его словам, основное внимание стороны уделят взаимодействию, которое носит характер особого привилегированного стратегического партнерства.

Повестка дня понятная — прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает $200 млрд. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активно на повестке дня, — сообщил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российско-китайские отношения охватывают большое количество направлений. Речь идет не только об экономике, но и о гуманитарной сфере, образовательных проектах и высоких технологиях.

Ранее сообщалось, что Путин, предположительно, посетит Пекин с однодневной поездкой 20 мая. Визит президента России в Китай будет плановым и пройдет в рамках регулярного диалога между сторонами. Парада или официальной торжественной церемонии встречи не предусмотрено.