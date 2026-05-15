Минобороны сообщило о серии ударов возмездия по объектам на Украине МО: ВС России нанесли три удара возмездия по связанным с ВСУ объектам

Армия России с 12 по 15 мая нанесла три удара возмездия по предприятиям ОПК, ТЭК Украины и объектам ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ. В результате поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

С 12 по 15 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска успешно применяют комплексы «Кинжал» в зоне военной спецоперации на Украине. По его словам, продолжаются работы по улучшению этого оружия, в том числе по повышению точности неядерной версии ракеты.