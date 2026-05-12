Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО

Российские войска успешно применяют комплексы «Кинжал» в зоне военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, выслушав доклад об успехах испытания МБР «Сармат». По его словам, продолжаются работы по улучшению этого оружия, в том числе по повышению точности неядерной версии ракеты, передает пресс-служба Кремля.

У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работы по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении продолжаются, — отметил глава государства.

Кроме того, президент указал, что работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард» начались в 2004 году. С 2019 года этот комплекс также находится на боевом дежурстве.

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». В Сети появились уникальные кадры испытаний, подтверждающие его высокую эффективность.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.