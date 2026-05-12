День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 16:59

Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО

Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска успешно применяют комплексы «Кинжал» в зоне военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, выслушав доклад об успехах испытания МБР «Сармат». По его словам, продолжаются работы по улучшению этого оружия, в том числе по повышению точности неядерной версии ракеты, передает пресс-служба Кремля.

У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работы по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении продолжаются, — отметил глава государства.

Кроме того, президент указал, что работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард» начались в 2004 году. С 2019 года этот комплекс также находится на боевом дежурстве.

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». В Сети появились уникальные кадры испытаний, подтверждающие его высокую эффективность.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.

Власть
Владимир Путин
оружие
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог назвал главный симптом хантавируса
В Госдуме назвали истинную причину визита НАБУ к Ермаку
«Наелся»: в Крыму объяснили вспыхнувший вокруг Ермака коррупционный скандал
«Разве это не очевидно?»: в ЕП призвали прекратить финансирование Украины
Заслуженный строитель России Шеляпин заинтересовал Генпрокуратуру
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
«Юлечки не стало»: в возрасте 45 лет умерла сценарист «Склифосовского»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.