ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 09:33

Эксперт предупредил о схемах нападений на россиянок за рубежом

Адвокат Степанов: российским туристкам за рубежом подсыпают снотворное в напитки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отдых за границей для россиянок может обернуться тяжелыми последствиями, девушкам все чаще подсыпают снотворное в коктейли — и делается это с разными целями, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Степанов. По его словам, пока туристка «в отключке», у нее могут обокрасть номер, снять деньги с карт через смартфон и даже изнасиловать, после чего жертва ничего не вспомнит.

Первый сценарий — банальная кража. Пока девушка находится «в отключке», грабят номер в отеле, в котором она живет, снимают деньги с карт через ее мобильный телефон, похищают украшения. Другое возможное развитие событий — изнасилование. Жертва не может сопротивляться, а наутро ничего не помнит. Доказать что-то почти невозможно, — сказал Степанов.

Но есть и еще более жестокий вариант: жертву накачивают сильнодействующими веществами, втягивают в зависимость и заставляют перевозить наркотики или снимают компрометирующее видео для шантажа. По словам эксперта, особенно уязвимы девушки в Турции и Египте — там местные суды почти всегда будут на стороне местного мужчины, а не туристки.

Ранее российская блогерша Любовь Попова заявила о краже $3 тыс. (214 тыс. рублей) из ее сумки в номере люксового отеля на Мальдивах. По ее словам, инцидент произошел в отеле Nala Maldives by Jawakara за сутки до выезда. Попова утверждает, что после пропажи денег персонал сообщил ей о невозможности оперативного обращения в полицию из-за риска опоздать на рейс, так как гидросамолеты после 16:00 не летают. Впоследствии ее в спешке выселили с острова.

Общество
туристы
напитки
россиянки
путешествия
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.