Эксперт предупредил о схемах нападений на россиянок за рубежом

Отдых за границей для россиянок может обернуться тяжелыми последствиями, девушкам все чаще подсыпают снотворное в коктейли — и делается это с разными целями, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Степанов. По его словам, пока туристка «в отключке», у нее могут обокрасть номер, снять деньги с карт через смартфон и даже изнасиловать, после чего жертва ничего не вспомнит.

Первый сценарий — банальная кража. Пока девушка находится «в отключке», грабят номер в отеле, в котором она живет, снимают деньги с карт через ее мобильный телефон, похищают украшения. Другое возможное развитие событий — изнасилование. Жертва не может сопротивляться, а наутро ничего не помнит. Доказать что-то почти невозможно, — сказал Степанов.

Но есть и еще более жестокий вариант: жертву накачивают сильнодействующими веществами, втягивают в зависимость и заставляют перевозить наркотики или снимают компрометирующее видео для шантажа. По словам эксперта, особенно уязвимы девушки в Турции и Египте — там местные суды почти всегда будут на стороне местного мужчины, а не туристки.

Ранее российская блогерша Любовь Попова заявила о краже $3 тыс. (214 тыс. рублей) из ее сумки в номере люксового отеля на Мальдивах. По ее словам, инцидент произошел в отеле Nala Maldives by Jawakara за сутки до выезда. Попова утверждает, что после пропажи денег персонал сообщил ей о невозможности оперативного обращения в полицию из-за риска опоздать на рейс, так как гидросамолеты после 16:00 не летают. Впоследствии ее в спешке выселили с острова.