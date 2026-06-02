02 июня 2026 в 09:58

Эксперт перечислил главные правила безопасности для туристок на отдыхе

Российским туристкам, отправляющимся на отдых за границу, следует неукоснительно соблюдать правило «своей бутылки» и пользоваться тест-полосками для проверки напитков, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Степанов. Он пояснил, что преступники за рубежом часто используют «коктейли с закладками» для усыпления жертв, после чего обворовывают их или похищают личные данные.

Никогда не пейте коктейли, которые вам принес незнакомец, даже если он рядом с вами купил его на баре. Вернее, заказывайте сами, у стойки, и не выпускайте стакан из руки. Договоритесь с подругой: вы меняетесь бокалами каждые 15 минут — если одной подсыплют, вторая заметит сонливость и поднимет тревогу, — сказал Степанов.

В качестве дополнительной страховки адвокат посоветовал перед поездкой приобрести недорогие тест-полоски для выявления химических веществ в алкогольных и безалкогольных напитках.

Опустили в напиток — изменился цвет? Не пейте. Еще один лайфхак: царапните ногтем или лаком метку на бокале — если после вашего отсутствия метка сместилась, вам подменили стакан, — подчеркнул адвокат.

Еще одна важная рекомендация касается цифровой безопасности — юрист посоветовал создать в телефоне заметку с сигналом тревоги для близких. В случае отправки определенного эмодзи или слова доверенное лицо должно через пять минут вызывать полицию, так как преступники, усыпив жертву, обычно избавляются от телефона, чтобы украсть деньги.

Ранее российская блогерша Любовь Попова заявила о краже $3 тыс. (214 тыс. рублей) из ее сумки в номере люксового отеля на Мальдивах. По ее словам, инцидент произошел в отеле Nala Maldives by Jawakara за сутки до выезда. Попова утверждает, что после пропажи денег персонал сообщил ей о невозможности оперативного обращения в полицию из-за риска опоздать на рейс, так как гидросамолеты после 16:00 не летают. Впоследствии ее в спешке выселили с острова.

Михаил Прибыловский
