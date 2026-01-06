Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 15:32

Два школьника напились до госпитализации

СК начал проверку после отравления двух подростков алкоголем в Уссурийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следователей заинтересовало отправление двоих подростков алкоголем в Уссурийске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю. В настоящее время молодые люди находятся в больнице.

Школьники были экстренно доставлены в медицинское учреждение с признаками пищевого расстройства и отравления. Им оказана необходимая помощь, — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого тела троих человек нашли в одной из квартир дома на улице Оганова в Ростове-на-Дону. Речь идет о 41-летнем мужчине и двух женщинах 35 и 52 лет. Предполагается, что все они погибли от отравления наркотиками.

Тем временем появилась информация, что в России приостановили продажу более 22,5 млн единиц безалкогольного напитка Aloe Vera. Решение принял Роспотребнадзор, приостановка продаж продукции стала самой масштабной за все время работы системы. Произошло это после того, как ребенок в Москве едва не отравился, сделав глоток лимонада с неприятным запахом, похожим на ацетон.

