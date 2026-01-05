В России заблокировали продажу 22,5 млн бутылок популярного напитка

В России приостановили продажу более 22,5 млн единиц безалкогольного напитка Aloe Vera, сообщает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который управляет «Честным знаком». Решение принял Роспотребнадзор, приостановка продаж продукции стала самой масштабная за все время работы системы.

Все партии с четырьмя GTIN (глобальными номерами товарных позиций) полностью заблокированы. Это нужно для «предотвращения потенциального вреда жизни и здоровью граждан». Реализация продукции приостановлена до дальнейшего уведомления.

В феврале 2024 года система заблокировала 2,5 млн бутылок воды «Джермук». В декабре — около 6 млн БАД с литием и симетиконом.

Ранее сообщалось, что ребенок в Москве едва не отравился, сделав глоток лимонада Aloe Vera с неприятным запахом, похожим на ацетон. Отец мальчика заявил, что напиток вызвал у сына жжение во рту. Позже московские следователи начали доследственную проверку в связи с сообщениями в соцсетях о том, что ребенок получил ожог гортани после употребления безалкогольного напитка.