Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 13:51

СК разберется в деле об ожоге гортани ребенка из-за напитка Aloe Vera

СКР начал проверку после ожога гортани у ребенка из-за напитка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московские следователи начали доследственную проверку в связи с сообщениями в соцсетях о том, что ребенок получил ожог гортани после употребления безалкогольного напитка, сообщает Telegram-канал СКР. В Следственном комитете РФ уточнили, что проверка организована по признакам преступления по статье 238 УК РФ.

По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Ранее в Москве ребенок почувствовал жжение во рту после глотка лимонада Aloe Vera, который имел резкий запах, схожий с ацетоном. В магазине, получив жалобу, проверили остальную продукцию из той же партии, произведенной 11 августа, и обнаружили в ней признаки порчи.

Позже сетевой магазин «Магнит» инициировал изъятие популярного напитка с алоэ вера с полков в российских регионах. Компания также планирует провести лабораторный анализ продукции и взаимодействует с поставщиком для расследования причин происшедшего.

дети
напитки
следователи
ожоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин взялся за убийство рабочего-мигранта в Москве из-за зарплаты
Утренние и вечерние сценарии ванной: как текстиль меняет ритм дня
Геймеры сыграли в Counter-Strike в автомобильном прицепе и попали на видео
Российский комик пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
Мужчина поднял крышку унитаза и увидел внутри большого питона
Сразу семь автомобилей разбились в Дагестане из-за гололедицы
Российские штурмовики создали «стальную» границу у комбината в Купянске
Власти России приняли важное решение по Курской области
Один альпинист погиб и двое пропали в горах Казахстана после схода лавины
Зеленский вновь обратился к Западу с просьбой
Столкновение легковушки с молоковозом обернулось гибелью трех человек
Идущего посреди дороги юношу дважды переехали машины
Украинец загадочно умер в Одесском военкомате
В Италии подсчитали объем ввезенных в Россию сладостей и одежды
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: ждать ли сильных морозов и ветра
Бывшая жена экс-замглавы Росприроднадзора оказалась владелицей виллы в Сочи
На Западе объяснили, как Трамп охладил мечты Зеленского о мирном плане
В Литве займутся гражданами, имеющими связи с Россией
Россиянка потеряла память и очнулась на острове в больнице
Задержанный в Италии экс-глава «Башнефти» вышел сухим из воды
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.