СК разберется в деле об ожоге гортани ребенка из-за напитка Aloe Vera СКР начал проверку после ожога гортани у ребенка из-за напитка

Московские следователи начали доследственную проверку в связи с сообщениями в соцсетях о том, что ребенок получил ожог гортани после употребления безалкогольного напитка, сообщает Telegram-канал СКР. В Следственном комитете РФ уточнили, что проверка организована по признакам преступления по статье 238 УК РФ.

По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Ранее в Москве ребенок почувствовал жжение во рту после глотка лимонада Aloe Vera, который имел резкий запах, схожий с ацетоном. В магазине, получив жалобу, проверили остальную продукцию из той же партии, произведенной 11 августа, и обнаружили в ней признаки порчи.

Позже сетевой магазин «Магнит» инициировал изъятие популярного напитка с алоэ вера с полков в российских регионах. Компания также планирует провести лабораторный анализ продукции и взаимодействует с поставщиком для расследования причин происшедшего.