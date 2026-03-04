Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:44

В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции

Захарова: РФ пересмотрит свою доктрину при размещении ядерного оружия в Швеции

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Размещение ядерного оружия на территории Швеции приведет к внесению изменений в ядерную доктрину России, заявила представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, в таком случае Стокгольм могут ждать тяжелые последствия.

Гипотетическая реализация ядерных амбиций Стокгольма неизбежно повлечет за собой внесение соответствующих корректив в российскую стратегию ядерного сдерживания со всеми вытекающими для Швеции последствиями, — сказала дипломат.

Она добавила, что решение о передаче шведам ядерного оружия может быть проведено вне демократических процедур, при этом вооружениями на самом деле будут распоряжаться внешние силы.

Вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Швеции, судя по всему, не будет вынесен на общенациональный всенародный шведский референдум. Оружие может быть размещено на территории страны, при этом руководство Швеции, правительство и силовые структуры вообще не будут иметь никакого над ним контроля, — указала представитель МИД.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Берлин намерен начать сотрудничество с Парижем в ядерной сфере. По словам пресс-секретаря президента РФ, последние контакты Франции и Германии показывают: вести переговоры по стратегической стабильности только с США невозможно.

Россия
Швеция
ядерное оружие
Мария Захарова
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Проиранская группировка атаковала американскую Виктория в Багдаде
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.