В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции Захарова: РФ пересмотрит свою доктрину при размещении ядерного оружия в Швеции

Размещение ядерного оружия на территории Швеции приведет к внесению изменений в ядерную доктрину России, заявила представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, в таком случае Стокгольм могут ждать тяжелые последствия.

Гипотетическая реализация ядерных амбиций Стокгольма неизбежно повлечет за собой внесение соответствующих корректив в российскую стратегию ядерного сдерживания со всеми вытекающими для Швеции последствиями, — сказала дипломат.

Она добавила, что решение о передаче шведам ядерного оружия может быть проведено вне демократических процедур, при этом вооружениями на самом деле будут распоряжаться внешние силы.

Вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Швеции, судя по всему, не будет вынесен на общенациональный всенародный шведский референдум. Оружие может быть размещено на территории страны, при этом руководство Швеции, правительство и силовые структуры вообще не будут иметь никакого над ним контроля, — указала представитель МИД.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Берлин намерен начать сотрудничество с Парижем в ядерной сфере. По словам пресс-секретаря президента РФ, последние контакты Франции и Германии показывают: вести переговоры по стратегической стабильности только с США невозможно.