Россиянам напомнили, что нельзя выбрасывать в обычную мусорку Батарейки и градусники нельзя выбрасывать в обычные контейнеры во дворе

Батарейки и ртутные градусники нельзя выбрасывать в обычные контейнеры во дворе, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, которые передает RT, за этот и другой опасный мусор простых россиян могут оштрафовать от 2 до 3 тыс. рублей.

Ртутные термометры или энергосберегающие лампы кажутся простым сором, но они могут быть ядовиты для почвы. Севшие батарейки и электроника содержат опасные тяжелые металлы. Автомобильные шины и обломки стен запрещено вывозить на общие свалки, — отметил специалист.

Бондарь добавил, что сотрудники регионального оператора при вывозе мусора могут обнаружить опасные отходы и сообщить об этом либо в управляющую организацию, либо в контролирующие органы, такие как Росприроднадзор или региональная экологическая инспекция. Он также отметил, что в поиске нарушителей могут помочь записи с камер видеонаблюдения или показания соседей.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и Кировской области грамотнее всего утилизируют батарейки. Эти два региона, согласно опросу РЭО, стали лидерами по доле осознанных граждан — там их насчитывается 70%. Второе место заняло Подмосковье — 65%, а третье место досталось Ненецкому автономному округу — 63%.