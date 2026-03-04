Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 18:37

Россиянам напомнили, что нельзя выбрасывать в обычную мусорку

Батарейки и градусники нельзя выбрасывать в обычные контейнеры во дворе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Батарейки и ртутные градусники нельзя выбрасывать в обычные контейнеры во дворе, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, которые передает RT, за этот и другой опасный мусор простых россиян могут оштрафовать от 2 до 3 тыс. рублей.

Ртутные термометры или энергосберегающие лампы кажутся простым сором, но они могут быть ядовиты для почвы. Севшие батарейки и электроника содержат опасные тяжелые металлы. Автомобильные шины и обломки стен запрещено вывозить на общие свалки, — отметил специалист.

Бондарь добавил, что сотрудники регионального оператора при вывозе мусора могут обнаружить опасные отходы и сообщить об этом либо в управляющую организацию, либо в контролирующие органы, такие как Росприроднадзор или региональная экологическая инспекция. Он также отметил, что в поиске нарушителей могут помочь записи с камер видеонаблюдения или показания соседей.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и Кировской области грамотнее всего утилизируют батарейки. Эти два региона, согласно опросу РЭО, стали лидерами по доле осознанных граждан — там их насчитывается 70%. Второе место заняло Подмосковье — 65%, а третье место досталось Ненецкому автономному округу — 63%.

Россия
отходы
мусор
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетики в Брянской области оказались под ударом ВСУ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.