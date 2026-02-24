Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 20:50

В Петербурге построят мусорный комплекс с ястребами и соколами

В Левашово построят комплекс переработки отходов с орнитологической службой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Левашово построят комплекс переработки отходов «Новоселки», где появится орнитологическая служба для отпугивания птиц от строящегося рядом аэропорта, сообщает пресс-служба «Невского экологического оператора» (НЭО). Хищные птицы будут охранять воздушное пространство от чаек, которых привлекают объекты мусоропереработки, передает РБК.

В здании орнитологической службы будут жить ястребы, соколы, сапсаны — они и будут отпугивать чаек и других птиц, которые могут помешать функционированию аэропорта, — пояснили в НЭО.

Новый КПО мощностью 600 тыс. тонн отходов в год станет третьим крупным предприятием в городе. Строительство начнется в ближайшее время и должно завершиться к 2028 году. На комплексе будут сортировать мусор, производить RDF-топливо и компостировать органику.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал продление коричневой линии метро до Сосновой Поляны. По его словам, строительство следующего участка с семью станциями, включая «Боровую» и «Броневую», уже ведется с использованием пяти проходческих щитов. Завершить работы планируется к 2030 году.

строительство
Санкт-Петербург
отходы
мусор
