РЭО и Финансовый университет запустят программу инвестирования в отходы

Российский экологический оператор совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ запустит программу повышения квалификации «Практика ответственного инвестирования в управлении отходами», пишет РИАМО со ссылкой на РЭО. Набор слушателей стартует в марте 2026 года.

Управление отходами — это перспективное направление развития компаний. Специалисты в этой сфере востребованы на рынке труда. Финансовый университет, являясь активным участником Консорциума РЭО по экономике замкнутого цикла, уделяет большое внимание подготовке квалифицированных кадров для отрасли обращения с отходами, — отметили в компании.

Программа ориентирована на руководителей и специалистов, которые занимаются разработкой стратегий и реализацией проектов в сфере обращения с отходами. Курс поможет им разобраться в принципах устойчивого развития и ESG-повестке. Лекции проведут эксперты РЭО и представители реального сектора — это обеспечит практическую направленность обучения.

Ранее сообщалось, что РЭО проведет мониторинг 18 направлений с помощью государственной информационной системы «Экомониторинг». Информацию будут предоставлять 13 источников. Основной объем данных собираются загрузить в систему в течение ближайшего года.