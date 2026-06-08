Появились кадры, как робот-клоун пнул ребенка в Китае

Need To Know опубликовал кадры инцидента из Ботанического сада Урумчи в Китае, во время которого робот в клоунском парике пнул ногой в живот маленького мальчика. Случай произошел во время демонстрации приемов боевых искусств: один из ударов робота случайно задел ребенка, который тут же скорчился от боли.

Родители мальчика заявили, что подали заявление в полицию. По их словам, после инцидента персонал ботанического сада не принял никаких мер и даже не поинтересовался состоянием пострадавшего. В ответ сотрудники учреждения опубликовали видео, на котором робот стоит с табличкой «Простите! Это все вина моего хозяина Чжан Саньфэна. Чжан Саньфэн».

Ранее сообщалось, что после инцидента организаторам мероприятия указали на важность безопасности при использовании роботов на детских шоу. Разработчики после инцидента загрузили ему на жесткий диск три закона робототехники Айзека Азимова.