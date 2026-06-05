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05 июня 2026 в 12:55

Робот-каратист в клоунском парике атаковал ребенка на детском шоу

Робот Unitree G1 случайно пнул мальчика на шоу в китайском Синьцзяне

Робот Unitree G1 Робот Unitree G1 Фото: Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Робот Unitree G1 ударил ребенка на детском шоу в Синьцзяне, сообщает Telegram-канал SHOT. Андроид в клоунском парике демонстрировал карате под музыку. Во время выступления он случайно попал ребенку ногой в область грудной клетки.

По предварительной информации, серьезных травм мальчик не получил. После инцидента организаторам мероприятия указали на важность безопасности при использовании роботов на детских шоу. Разработчики после инцидента загрузили на жесткий диск робота три закона робототехники Айзека Азимова.

До этого в Китае робот, участвовавший в полумарафоне, разбился вдребезги вскоре после старта. Умная машина зацепилась за преграду на дороге, упала и продолжила движение конечностями, что привело к обширным повреждениям. Сотрудники унесли останки робота на носилках.

Также ранее современный робот-гуманоид официально принял буддизм. Уникальное событие произошло в Южной Корее, церемония прошла в храме Чогеса в центре Сеула. В ходе торжественного обряда робот получил духовное имя Габи и стал полноправным участником религиозной традиции.

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