Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале сравнил политиков Евросоюза с «андроидами, несущими запись». Таким образом он отреагировал на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о якобы «19 нападениях» РФ на соседние страны.

Нет, это даже не «методичка». Мне кажется, они андроиды, несущие запись, — высказался Мединский.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии книгу о финской русофобии. Так она прокомментировала слова дипломата о якобы «19 нападениях РФ». Захарова напомнила, что до конфликта 1939–1940 годов Финляндия дважды совершала атаки на Советскую Россию.

Кроме того, Мединский иронично отозвался об исторических утверждениях главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их «калласальными». Чиновник также пообещал детально опровергнуть заявления о якобы «атаках РФ» на другие государства в отдельной публикации на эту тему.