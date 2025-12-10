Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:37

«Они андроиды»: Мединский иронично объяснил противоречивую риторику ЕС

Мединский сравнил еврочиновников с бездумными андроидами

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале сравнил политиков Евросоюза с «андроидами, несущими запись». Таким образом он отреагировал на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о якобы «19 нападениях» РФ на соседние страны.

Нет, это даже не «методичка». Мне кажется, они андроиды, несущие запись, — высказался Мединский.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии книгу о финской русофобии. Так она прокомментировала слова дипломата о якобы «19 нападениях РФ». Захарова напомнила, что до конфликта 1939–1940 годов Финляндия дважды совершала атаки на Советскую Россию.

Кроме того, Мединский иронично отозвался об исторических утверждениях главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их «калласальными». Чиновник также пообещал детально опровергнуть заявления о якобы «атаках РФ» на другие государства в отдельной публикации на эту тему.

Владимир Мединский
Евросоюз
андроиды
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева одним словом описала свою грудь
Водитель скорой в Москве заявил о штрафе из-за георгиевской ленты на машине
Командир ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки попал на видео: где он сейчас
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.