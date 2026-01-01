Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 15:41

В атакованном ВСУ селе нашли сгоревшее тело ребенка

Сальдо: в Хорлах в ходе атаки дрона ВСУ заживо сгорел ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На месте трагедии в Хорлах обнаружено тело сгоревшего ребенка, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По словам руководителя, личность погибшего сейчас устанавливают. Также ранены четверо детей.

Четверо ранены, и еще один малыш пока не идентифицирован, — сказал Сальдо.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака украинских военных на кафе и гостиницу в Хорлах, где отдыхали мирные жители, сравнима с трагедией в белорусской деревне Хатынь. Он напомнил, что в марте 1943 года фашисты и их пособники умышленно сожгли это село вместе с его жителями. Политик назвал удар по мирным гражданам в новогоднюю ночь зверством, подлостью и цинизмом.

До этого губернатор Херсонской области сообщил, что пожар в кафе после атаки БПЛА тушили более шести часов. Он отметил, что удар был нанесен во время новогоднего обращения президента России Владимира Путина. По словам главы региона, сначала над зданием завис разведывательный дрон, который затем упал рядом, после чего последовала серия ударов. Следственный комитет уже приступил к процедуре опознания погибших и выясняет, какими именно боеприпасами был поражен гражданский объект.

СВО
ВСУ
дети
Владимир Сальдо
