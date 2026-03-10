Государствам Евросоюза следует активнее задействовать природные ландшафты для укрепления безопасности и создания естественных преград на своих рубежах, сообщила еврокомиссар по окружающей среде Джессика Русвалл в интервью The Guardian. В качестве примера она привела Польшу и Финляндию, которые восстанавливают экосистемы на границах с Россией и Белоруссией, превращая их в труднопроходимые зоны. По словам чиновника, такие меры делают местность враждебной за счет густых лесов и кустарников.

Я посещала эти районы: они превращают землю в более враждебную природу, оставляя кустарники и деревья. Пересечь такую границу не так-то просто, — сказала она.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев заявил, что жители Европы используют в отношении России принципы крестовых походов, желая покарать страну за воображаемый отход от «демократических ценностей» в трактовке ЕС. Эксперт отметил, что подобная стратегия реализуется на практике, хотя официально и открыто такая позиция западными политиками не декларируется.

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин отметил, что Германия и прочие европейские государства целенаправленно наращивают военные арсеналы для провокации столкновения с Россией. Он добавил, что стратегия, представленная на Мюнхенской конференции, ориентирована на вступление в фазу открытой войны против РФ к 2029 году.