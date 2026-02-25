Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае

В Красноярском крае на особо охраняемых природных территориях завершился мониторинг численности американской норки и речной выдры, пишет «МК в Красноярске». Исследование провели с октября по ноябрь 2025 года. По его итогам в регионе насчитали 1718 норок и 280 выдр.

Больше всего норок обнаружили на территории заказника «Арга», объединяющего Ачинский, Боготольский и Назаровский округа. Там обитают 167 особей. Лидером по количеству выдр стал северный заказник «Маковский», располагающийся в Бирилюсском и Енисейском округах. Там насчитали 55 животных.

Уточняется, что специалисты искали следы зверей на берегах рек и озер. Они отметили, что по отпечатку лапы особо опытные люди могут определить пол и возраст животного.

Ранее доктор биологических наук Наталья Феоктистова заявила, что воробьи в городской среде питаются рядом с точками быстрого питания, что приводит к ожирению. По ее словам, это отрицательно сказывается на их здоровье, поскольку меняется гормональный фон.