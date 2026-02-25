Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 19:00

Пескова не удивила реакция Британии на «ядерное» расследование России

Песков назвал обоснованными данные СВР о передаче Британией ядерной бомбы Киеву

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что было бы странно, если Великобритания и Франция подтвердили планы передать Украине ядерное оружие. Данные Службы внешней разведки РФ не голословны, подчеркнул он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

В данном случае было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали [планы передачи ядерного оружия]. Здесь главное — это те данные, которыми располагают наши специальные службы, это не голословные данные, — отметил представитель Кремля.

Ранее в СМИ со ссылкой на представителя британского премьер-министра Кира Стармера сообщили, что Лондон не планирует передавать Киеву ядерное оружие. По его словам, Соединенное Королевство продолжит помогать добиваться «справедливого и прочного мира» на Украине.

В посольстве Франции также опровергли эту информацию и назвали ее «сплошным враньем». В дипмиссии также заявили, что подобные сообщения рассматриваются как «провокации со стороны некоторых правительственных организаций».

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем с иронией отметила, что Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия. По ее словам, при появлении у Киева такой возможности «все встанет на свои места». Дипломат подчеркнула, что ЕС «создал монстра», который в итоге «сожрет их первыми».

ядерное оружие
Украина
Франция
Великобритания
Дмитрий Песков
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФАС оценили запасы топлива для посевной кампании
Охлобыстин, поездка в Киев, мнение об СВО: как живет актриса Мария Пирогова
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.