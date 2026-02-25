Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что было бы странно, если Великобритания и Франция подтвердили планы передать Украине ядерное оружие. Данные Службы внешней разведки РФ не голословны, подчеркнул он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

В данном случае было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали [планы передачи ядерного оружия]. Здесь главное — это те данные, которыми располагают наши специальные службы, это не голословные данные, — отметил представитель Кремля.

Ранее в СМИ со ссылкой на представителя британского премьер-министра Кира Стармера сообщили, что Лондон не планирует передавать Киеву ядерное оружие. По его словам, Соединенное Королевство продолжит помогать добиваться «справедливого и прочного мира» на Украине.

В посольстве Франции также опровергли эту информацию и назвали ее «сплошным враньем». В дипмиссии также заявили, что подобные сообщения рассматриваются как «провокации со стороны некоторых правительственных организаций».

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем с иронией отметила, что Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия. По ее словам, при появлении у Киева такой возможности «все встанет на свои места». Дипломат подчеркнула, что ЕС «создал монстра», который в итоге «сожрет их первыми».