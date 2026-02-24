Песков раскрыл детали встречи Путина с главой МИД Вьетнама Песков: заседание Совета мира — не основная тема встречи Путина и Хоай Чунга

Первое заседание Совета мира по Газе — не главная тема переговоров президента РФ Владимира Путина с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Это далеко не главная тема. Дело в том, что сегодняшний гость приезжает в своем качестве специального председателя генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Вьетнама в Москве. Глава МИД России высоко оценил двусторонние отношения государств. Лавров добавил, что считает взаимодействия РФ и Вьетнама по-настоящему братскими и стратегическими.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о состоявшейся встрече с главой МИД Вьетнама. Российский политик подчеркнул, что связи между государствами строятся на взаимном доверии и прочной дружбе, развитие диалога с Вьетнамом — в числе приоритетных направлений внешней политики. Планируется и дальше обеспечивать благоприятные условия для расширения торгово-экономических связей, укрепления научно-технических и гуманитарных контактов, указал он.