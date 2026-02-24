Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом в Москве, передает пресс-служба российского ведомства. Глава МИД России высоко оценил двусторонние отношениях государств.

Лавров добавил, что считает взаимодействия РФ и Вьетнама по-настоящему братскими и стратегическими.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о состоявшейся встрече с главой МИД Вьетнама. Российский политик отметил, что связи между государствами строятся на взаимном доверии и прочной дружбе.

До этого Лавров заявил, что представители Евросоюза не принимали реального участия в ключевых обсуждениях на женевских переговорах России, США и Украины. По словам министра, европейские коллеги во время консультаций оставались в стороне.

Также министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вел себя, «как паяц» на парижской пресс-конференции после переговоров лидеров России, Франции и Германии. Глава дипведомства отметил, что тогда были достигнуты договоренности, которые Киев в дальнейшем проигнорировал.