Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:19

Лавров встретился с главной МИД Вьетнама

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом в Москве, передает пресс-служба российского ведомства. Глава МИД России высоко оценил двусторонние отношениях государств.

Лавров добавил, что считает взаимодействия РФ и Вьетнама по-настоящему братскими и стратегическими.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о состоявшейся встрече с главой МИД Вьетнама. Российский политик отметил, что связи между государствами строятся на взаимном доверии и прочной дружбе.

До этого Лавров заявил, что представители Евросоюза не принимали реального участия в ключевых обсуждениях на женевских переговорах России, США и Украины. По словам министра, европейские коллеги во время консультаций оставались в стороне.

Также министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вел себя, «как паяц» на парижской пресс-конференции после переговоров лидеров России, Франции и Германии. Глава дипведомства отметил, что тогда были достигнуты договоренности, которые Киев в дальнейшем проигнорировал.

Сергей Лавров
Вьетнам
Россия
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.