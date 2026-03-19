YouTube навсегда заблокировал канал известного журналиста

Американский журналист и ведущий RT Рик Санчес сообщил, что его личный канал на YouTube был заблокирован навсегда без веских оснований и без возможности восстановления. В своем посте в соцсети X он задался вопросом, куда делась свобода слова.

Мой личный YouTube-акканут был навсегда заблокирован по надуманной причине. YouTube прислал мне какое-то нелепое оправдание, что они не собираются восстанавливать мой канал. Куда делась свобода слова?, — написал Санчес.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях военного времени, когда проводится специальная военная операция, российским СМИ необходимо проявлять самоцензуру. Он отметил, что этот этап неизбежно завершится, и тогда потребуется разработать механизмы и инструменты для поддержки СМИ, а также создать благоприятные условия для их развития.

До этого политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что США намерены использовать новую цифровую платформу для обхода цензуры ради ведения информационных войн против своих геополитических конкурентов. Она станет эффективным инструментом продвижения исключительно американской точки зрения на мировые события.