19 марта 2026 в 09:44

YouTube навсегда заблокировал канал известного журналиста

YouTube-канал журналиста Санчеса удалили после интервью с Лавровым

Американский журналист и ведущий RT Рик Санчес сообщил, что его личный канал на YouTube был заблокирован навсегда без веских оснований и без возможности восстановления. В своем посте в соцсети X он задался вопросом, куда делась свобода слова.

Мой личный YouTube-акканут был навсегда заблокирован по надуманной причине. YouTube прислал мне какое-то нелепое оправдание, что они не собираются восстанавливать мой канал. Куда делась свобода слова?, — написал Санчес.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях военного времени, когда проводится специальная военная операция, российским СМИ необходимо проявлять самоцензуру. Он отметил, что этот этап неизбежно завершится, и тогда потребуется разработать механизмы и инструменты для поддержки СМИ, а также создать благоприятные условия для их развития.

До этого политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что США намерены использовать новую цифровую платформу для обхода цензуры ради ведения информационных войн против своих геополитических конкурентов. Она станет эффективным инструментом продвижения исключительно американской точки зрения на мировые события.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 19 марта: что там происходит сейчас, сводка
В Брянске раскрыли, сколько домов повреждено из-за атаки ВСУ 10 марта
В Сети появились кадры задержания пяти террористов
Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами
«Переломный момент»: Дмитриев оценил ситуацию на Ближнем Востоке
«ЕС станет примером»: Дмитриев объявил о режиме выживания без энергии РФ
Более 10 стран Ближнего Востока обратились к Ирану из-за мощных атак КСИР
Раскрыта цель теракта против главы совета депутатов Новой Каховки
В Таиланде выбрали президента
Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице
В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска
Кувейтский НПЗ загорелся после удара БПЛА
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту ЕС на €90 млрд
В СПЧ раскрыли, каким будет следующее прошение о помиловании для Путина
Боррель объяснил, почему война на Ближнем Востоке застала ЕС врасплох
Глава Новосибирской области раскрыл, где появились очаги болезни животных
Что известно о гибели людей при пожаре в кафе
В Евросоюзе экстренно поменяли тему грядущего саммита
В Китае раскрыли, какой «подарок» Путин получил от США
Россиян предупредили о скором подорожании одной популярной продукции
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
