Связь на даче: три способа не выпасть из Сети в глуши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В крупных российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург или Казань, все чаще наблюдаются замедление мобильного интернета и перебои с мобильной связью. И те, у кого есть возможность работать удаленно, массово ринулись за город, на дачи и в сады, где воздух чище и, казалось бы, мобильная связь чуть лучше. Но многие дачи и СНТ стоят далеко от вышек сотовых операторов, и оставаться на связи в таких условиях всегда бывает непросто. Да и за пожилыми родителями, уехавшими на любимые грядки с началом дачного сезона, хочется «присматривать» — а это значит, что телефон у них должен работать надежно, как швейцарские часы. Мы расскажем, как улучшить связь и мобильный интернет на участке проверенными способами.

Выбор подходящего решения зависит от одного: насколько далеко вы находитесь от ближайшей вышки сотового оператора.

  • Усилитель сигнала, он же репитер, принимает слабый сигнал снаружи через уличную антенну, усиливает его и раздает внутри дома через внутреннюю антенну. Работает и с голосовыми звонками, и с мобильным интернетом. Эффективен, если вышка находится в радиусе 5–15 км и сигнал есть, но слабый. Важно: в России использование репитера формально требует согласования с оператором связи и разрешения регулятора. На практике для личного некоммерческого применения претензии редки, но лучше уточнить условия у своего оператора — некоторые сами помогают с подбором совместимого оборудования.

  • 4G-роутер с внешней MIMO-антенной — самый универсальный вариант для дачи и для тех, кто работает удаленно. Роутер принимает сигнал через сим-карту, а направленная MIMO-антенна (два кабеля, два разъема) значительно усиливает прием. Антенну крепят на мачте или коньке крыши и направляют строго в сторону вышки. Скорость мобильного интернета при этом может вырасти в 3–5 раз по сравнению с обычным смартфоном без антенны.

  • VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — технология звонков через сеть Wi-Fi вместо мобильной сети. Если на участке есть хоть какой-то интернет — через спутник, оптику до поселка или соседский роутер, — эта функция позволяет звонить и принимать звонки даже при нулевом уровне сотового сигнала. Включается в настройках смартфона: раздел «Сотовая связь» или «Звонки по Wi-Fi». Поддерживается большинством современных телефонов и работает совершенно бесплатно.

Где купить аппаратуру и с чего начать поиски Сети

Репитеры, 4G-роутеры и MIMO-антенны продаются в сетевых магазинах электроники, на крупных маркетплейсах и в специализированных интернет-магазинах антенного оборудования. При выборе усилителя или антенны обязательно уточняйте совместимость с частотными диапазонами вашего оператора — это главный параметр при покупке.

И самый первый шаг, который стоит сделать еще до похода в магазин за приборами из нашего списка выше: скачайте на смартфон любое приложение с картой сотовых вышек. Оно покажет, где именно находится ближайшая вышка вашего оператора и в каком направлении ее искать, — это поможет правильно сориентировать антенну и получить максимальный результат с первого раза.

Оставайтесь на связи — и пусть дача будет местом не отрыва от мира, а настоящей свободы.

Виктория Семенова
