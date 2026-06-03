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03 июня 2026 в 10:47

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 июня: где сбои в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сегодня, 3 июня, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 3 июня

Множество новых жалоб от россиян на неполадки в работе мобильного интернета ежедневно появляется на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам пользователей, невозможно нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Сбои сетей сегодня, 3 июня, затронули операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 200 на момент публикации.

Сформировалась следующая география по степени распространенности проблем с интернетом: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Ярославская, Омская, Пензенская, Самарская, Ивановская, Московская, Нижегородская, Саратовская, Владимирская, Курская, Свердловская, Иркутская, Ростовская, Тульская, Ульяновская, Липецкая, Оренбургская, Орловская, Смоленская, Амурская, Волгоградская, Тверская области, Кузбасс, Татарстан, Башкирия, Дагестан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Красноярский края, Сахалин, Марий Эл.

Почему не работает мобильный интернет 3 июня

Мобильный интернет отключают по необходимости для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Точечные отключения мобильного интернета позволяют снизить точность наведения БПЛА, защитить жителей и объекты инфраструктуры, заявили в тульском Министерстве цифрового развития и связи.

«Это необходимая мера. <...> Подобные ограничения применяются во многих регионах. Ограничения касаются только доступа с мобильных устройств. Сети Wi-Fi и домашний интернет функционируют в обычном режиме», — заявил заместитель министра Роман Борисов.

Что делать при отключении мобильного интернета

Россияне могут оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые входят в белые списки.

В частности, туда входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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