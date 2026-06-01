Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 июня: где сбои в России

Сегодня, 1 июня, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 1 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 1 июня, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты разных операторов связи сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 1 июня поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также жалобы зафиксированы из Башкирии, Удмуртии, Ставрополья, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского, Краснодарского, Приморского и Забайкальского краев, Новосибирской, Свердловской, Воронежской, Иркутской, Челябинской, Калужской, Московской, Нижегородской, Омской и Саратовской областей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет 1 июня

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Точечные отключения мобильного интернета позволяют снизить точность наведения БПЛА, заявили в тульском Министерстве цифрового развития и связи.

«Это необходимая мера. Точечные отключения позволяют снизить точность наведения БПЛА, защитить жителей и объекты инфраструктуры. Подобные ограничения применяются во многих регионах. Ограничения касаются только доступа с мобильных устройств. Сети Wi-Fi и домашний интернет функционируют в обычном режиме», — заявил заместитель министра Роман Борисов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также отмечал, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что случаи отключения мобильной связи в условиях ежедневных атак БПЛА стали новой нормальностью. Однако парламентарий заверил, что ограничения — временная мера.

Что делать при отключении мобильного интернета

В периоды отключения мобильного интернета продолжают работать голосовая связь и СМС.

Президент РФ Владимир Путин также поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важных сервисов в период ограничения интернета, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», платежных систем.

Отчитаться о проделанной работе структуры должны будут к 1 июля.

Читайте также:

Роман с женатым, советы украинцам, похудение: как живет Юлия Куварзина

Легкий ветер и тепло +20 градусов: погода в Москве в начале недели

Развод с Бероевым, потеря двоих детей, Абдулов: как живет Ксения Алферова