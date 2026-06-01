В Кремле объяснили суть поручения Путина о доступности интернета Песков: поручение Путина о доступности интернета связано с «белыми списками»

Поручение президента России Владимира Путина о доступности интернета направлено на усовершенствование системы «белых списков», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, крайне важно, чтобы работа важнейших электронных сервисов была беспрерывной.

Это работа в русле продолжения совершенствования «белых списков», — сказал Песков.

Ранее Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет во время ограничений. Он отметил, что необходимо обеспечить непрерывную работу сервисов, связанных с оказанием медпомощи и госуслугами.

До этого председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что Министерство цифрового развития проработало технические решения для стабильной работы банкоматов и платежных терминалов без интернета. Операторы связи активно тестируют новые алгоритмы работы в реальных условиях, пояснила она.