Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 13:36

В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе

ФТС: сотрудники готовы к работе с системой подтверждения ожидания товаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Таможенные органы готовы к работе с системой подтверждения ожидания товаров (СПОТ), сообщил заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Вместе с начальником Сибирского таможенного управления Александром Ястребовым он побывал в автомобильных пунктах пропуска Новосибирской области и Алтайского края.

Проверка наших технических возможностей и тестовый период показали, что таможенники готовы к полноценному запуску системы. Работа организована так, чтобы не влиять на сроки перемещения товаров и исключить очереди в пунктах пропуска, — сообщил Тимофеев.

Ранее представители ФТС заявили, что эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован с рядом упрощений для участников. Планируется расширить круг организаций, имеющих доступ к механизму, предоставив право участвовать в эксперименте всем декларантам, не отнесенным к высокой категории риска. Пока к эксперименту допущены только уполномоченные экономические операторы, участники ВЭД и представители промышленного кластера.

Власть
ФТС
Сибирь
системы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вокалисту «Тараканов!» грозит новый штраф
В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества
Белоусов поручил группировке «Запад» активней применять дроны
«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами по обсуждению популярных шоу
Высоцкий оценил идею пересмотреть возрастные ограничения для кино о войне
«Более 60 кв. км территории»: раскрыты успехи ВС РФ в Харьковской области
«Недоразумение»: в Еврокомиссии открестились от слов Каллас
Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР
«Идиотские заявления»: что потребовал ЕС от России по миру на Украине
Захарова предупредила НАТО об учете пролетающих дронов
Американист озвучил ключевую причину обсуждения США смены власти на Кубе
На «Уралвагонзаводе» объяснились после ареста сотрудника
Регион как преимущество: как локальные компании выигрывают у крупных сетей
Белый дом заподозрили в подготовке военного вторжения на Кубу
«Будет борьба»: чемпион мира по хоккею о решении комитета IIHF
«Буквально на костях»: Захарова назвала особенность режима Зеленского
Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников
Россиян предупредили об ответственности за неправильный выброс мусора
Захарова назвала действия Японии угрозой для Дальнего Востока
Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.