В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе ФТС: сотрудники готовы к работе с системой подтверждения ожидания товаров

Таможенные органы готовы к работе с системой подтверждения ожидания товаров (СПОТ), сообщил заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Вместе с начальником Сибирского таможенного управления Александром Ястребовым он побывал в автомобильных пунктах пропуска Новосибирской области и Алтайского края.

Проверка наших технических возможностей и тестовый период показали, что таможенники готовы к полноценному запуску системы. Работа организована так, чтобы не влиять на сроки перемещения товаров и исключить очереди в пунктах пропуска, — сообщил Тимофеев.

Ранее представители ФТС заявили, что эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован с рядом упрощений для участников. Планируется расширить круг организаций, имеющих доступ к механизму, предоставив право участвовать в эксперименте всем декларантам, не отнесенным к высокой категории риска. Пока к эксперименту допущены только уполномоченные экономические операторы, участники ВЭД и представители промышленного кластера.