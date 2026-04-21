21 апреля 2026 в 15:03

ФТС модернизирует таможенный эксперимент с упрощениями для бизнеса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован с рядом упрощений для участников, заявили представители ФТС, чьи предложения концептуально поддержало Министерство финансов РФ. Планируется расширить круг организаций, имеющих доступ к механизму, предоставив право участвовать в эксперименте всем декларантам, не отнесенным к высокой категории риска.

В настоящее время к эксперименту допущены только уполномоченные экономические операторы, участники ВЭД низкого уровня риска и представители промышленного кластера. Расширение круга участников позволит большему числу компаний воспользоваться преимуществами новой модели таможенного контроля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Сергея Шкляева от должности заместителя руководителя ФТС. Кадровое решение было принято по личной просьбе политика, который получил новое назначение в структурах Евразийского экономического союза, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика
ФТС
Минфин
таможня
