ФТС модернизирует таможенный эксперимент с упрощениями для бизнеса

Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован с рядом упрощений для участников, заявили представители ФТС, чьи предложения концептуально поддержало Министерство финансов РФ. Планируется расширить круг организаций, имеющих доступ к механизму, предоставив право участвовать в эксперименте всем декларантам, не отнесенным к высокой категории риска.

В настоящее время к эксперименту допущены только уполномоченные экономические операторы, участники ВЭД низкого уровня риска и представители промышленного кластера. Расширение круга участников позволит большему числу компаний воспользоваться преимуществами новой модели таможенного контроля.

