Что известно о кадровых изменениях в Федеральной таможенной службе РФ Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФТС России Шкляева

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Сергея Шкляева от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Кадровое решение было принято по личной просьбе политика, который получил новое назначение в структурах Евразийского экономического союза, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить Шкляева Сергея Владимировича от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по его просьбе, — говорится в документе.

Шкляев проработал в таможенных органах с 1996 года, а пост заместителя руководителя ФТС занимал с мая 2024 года. За годы службы он был отмечен многочисленными наградами, включая почетную грамоту президента РФ, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орден Дружбы.

Причиной ухода с поста стало новое назначение: решением Высшего Евразийского экономического совета Шкляев занял должность министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии. На этом посту он будет отвечать за координацию таможенной политики стран — участниц ЕАЭС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел России. Его действие начинается с момента подписания.