Путин пообещал поддержку переезжающим в Россию ради традиционных ценностей

Традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить в целом ряде стран, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». По его словам, РФ будет поддерживать всех, кто столкнулся с таким давлением.

В целом ряде стран традиционные семейные ценности пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию, — отметил российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что российские власти стремятся создать условия, при которых многодетных семей будет становиться больше. Глава государства подчеркнул, что РФ последовательно выстраивает национальные проекты вокруг интересов семей с детьми.

До этого президент России поздравил граждан страны с Международным днем защиты детей. Он уточнил, что вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Путин отметил значимую роль, которую в решении задач воспитания детей играют авторитетные общественные и благотворительные организации, в том числе Российский детский фонд.