Дрон ВСУ сдетонировал перед мотоциклистом в Курской области Хинштейн: мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ в Рыльском районе

Мотоциклист пострадал при детонации дрона ВСУ в Рыльском районе, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, мужчина получил осколочные ранения лица, живота и конечностей. Пострадавшего доставили в больницу.

Сегодня в деревне 1-е Яньково Рыльского района вражеский дрон сдетонировал перед мотоциклистом. Пострадал 35-летний мужчина, — написал Хинштейн.

Ранее помощник машиниста пострадал при атаке беспилотника ВСУ на электропоезд в Брянской области. Он получил осколочные ранения и черепно-мозговую травму, он госпитализирован.

До этого стало известно, что в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 27 мая пострадали четыре человека. Прежде власти сообщали о двух раненых. По итоговым данным, система ПВО отразила атаку 22 беспилотников и одной ракеты.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона атаковала школу в Васильевке в День защиты детей. Обломки беспилотника упали на крышу здания, повредив кровлю. Глава региона уточнил, что погибших нет.